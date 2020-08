Guillou : “Entre Tuchel et Nagelsmann, qui va réussir à imposer son rythme ?”

Ce mardi, le Paris Saint-Germain jouera les demi-finales de la Ligue des Champions 25 ans après . En face, ce sera l’ambitieuse équipe du RB Leipzig. Un adversaire au plan de jeu, concocté par le jeune Julian Nagelsmann, extrêmement bien établi et huilé. C’est Patrick Guillou, spécialiste Bundesliga pour beIN SPORTS qui nous expose cela dans les colonnes du Parisien.

« Ce sera l’une des choses intéressantes du duel Nagelsmann-Tuchel : qui va réussir à imposer son rythme ? Leipzig est conscient de son football et veut l’imposer. C’est l’une des nouveautés de cette saison avec l’arrivée de Nagelsmann. Face au Bayern Munich, il n’a pas dérogé à sa philosophie et obtient deux matchs nuls en championnat. Il y a de la confiance, du dynamisme, des joueurs fringants. Leipzig est capable de changer de système plusieurs fois par match. Les joueurs sont toujours en mouvement et une aide est toujours donnée au porteur du ballon. »