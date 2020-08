Guimarães : "Comme moi, Neymar n'a pas compris l'arrêt de la Ligue 1"

Titulaire en finale de la Coupe de la Ligue avec l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimarães (22 ans) n’a pas lâché Neymar d’une semelle pendant cette rencontre. Arrivé cet hiver du Brésil, le milieu de terrain s’est vite acclimaté à la France et est vite devenu indiscutable à l’OL. Dans un long entretien au journal L’Équipe, Guimarães est revenu sur son duel avec le numéro 10 parisien lors de la finale.

“Je le connais bien, je l’ai vu à l’oeuvre tellement de fois que je sais comment il joue. Il est très rapide, très vif, pour moi il est incroyable, c’est peut-être le meilleur du monde. Mais je pense l’avoir bien contenu, juge-t-il. Et quand il est passé, j’ai fait la faute (sourire), deux fois. Sur le coup, on a échangé quelques mots, il n’était pas content mais c’est le foot, si je le laissais s’échapper, je savais qu’il aurait tué le match. Mais après la rencontre, on a parlé, tout va bien entre nous.“

Dans cette interview, Bruno Guimarães est aussi revenu sur l’arrêt prématuré de la Ligue 1. Le Brésilien explique en avoir parlé avec son compatriote Neymar, vendredi dernier, et que comme lui cette décision a été incomprise.

“La décision a été précipitée, tout le monde pense que ça a été une mauvaise décision, pas seulement pour nous ou pour Paris par rapport à la Ligue des champions mais pour toutes les équipes, qui auraient pu perdre moins d’argent, explique Guimarães. Après la finale de la Coupe de la Ligue, j’en ai parlé avec Neymar. Comme moi, il n’a pas compris.“