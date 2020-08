Handball – Martini : “Nous avons une équipe qui tient la route”

Ce lundi c’est jour de reprise pour la section handball du PSG renforcée par Dainis Kristopans, Ferran Solé, Elohim Prandi, Yann Genty et Mathieu Grebille mais sans Sander Sagosen, Rodrigo Corrales et Luc Abalo désormais. Evidemment, les premiers jours sont des moments de tests divers et variés et de mise en place de protocoles sanitaires. Jeudi, il sera enfin question de handball et de préparation physique à Coubertin. L’objectif étant toujours d’atteindre le toit de l’Europe. Et Bruno Martini, le manager général de la section au PSG, ne comprend pas que certains estiment l’effectif moins fort sur le papier.

“Nous n’avons signé que des joueurs internationaux. Comme Dainis Kristopans, que Veszprem et d’autres grands clubs voulaient. Le président de Kielce m’a même appelé pour savoir si nous étions prêts à revendre son contrat. Ce que nous avons bien entendu refusé. À côté de cela, nous avons le meilleur ailier de l’Euro 2018 et du dernier Mondial (Ferran Solé), Elohim Prandi, qui est un joueur encore en formation mais probablement le meilleur Européen de sa génération, et des internationaux (Yann Genty, Mathieu Grebille). Malgré le départ de joueurs particulièrement performants, nous avons une équipe qui correspond exactement aux souhaits du coach“, assure Martini dans L’Equipe. “Il est évident que nous allons jouer de manière différente, avec des choix tactiques très variés. Après, il faut que la mayonnaise prenne. Je ne me fais pas trop de souci. Nous avons une équipe qui tient la route.”