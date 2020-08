Henrique : “Le moment est d’espoir et d’ambition”

Demain, le Paris Saint-Germain est face à son destin en demi-finale de la Ligue des champions. Contre le RB Leizpig, les Rouges et Bleu ont l’occasion de marquer l’histoire du club pour les 50 ans. C’est le souhait d’Antero Henrique, l’ancien directeur sportif. Le Portugais s’est exprimé pour Le Parisien et souhaite le meilleur à son ancienne équipe.

“Le PSG vient de célébrer les premiers 50 ans d’une vie qui sera toujours magique, mais les prochains jours pourront ajouter une page d’or vraiment unique à cette aventure. Le moment est d’espoir et d’ambition, spécialement, bien sûr, pour Neymar et Mbappé, les visages plus exposés d’un projet développé pour élever la marque PSG, la ville de Paris et, logiquement, la France, déclare Antero Henrique pour Le Parisien. (…) Je serai un ultra de plus, en dehors du stade, avec toute mon énergie et le secret souhait que mon pays (NDLR : le Portugal) s’inscrive en lettres dorées dans la vie du PSG, son président, ses joueurs et ses supporters.“