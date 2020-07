Herrera : “C’est une semaine fantastique pour nous”

Remplaçant au coup d’envoi, Ander Herrera est entré à l’heure de jeu à la place de Gana Gueye. Le milieu de terrain espagnol a transformé son penalty lors de la séance de tirs au but victorieuse des Parisiens face aux Lyonnais (0-0, 6 t.a.b à 5). En conférence de presse, l’ancien mancunien estime que son équipe est prête pour la Ligue des Champions.

“C’est une semaine fantastique pour nous. On a remporté deux titres et on est très, très contents pour cela. Beaucoup de joueurs ont joué et ont participé à ce succès. Je peux dire qu’on est prêts pour la Ligue des champions maintenant. On a fait trois quatre semaines d’entraînement, se réjouit Herrera dans des propos relayés par Goal. Tout le monde est prêt. Mbappé ? On est optimistes avec Kylian. On a vu qu’il peut marcher tranquillement. Il est très professionnel, il est jeune. Il veut vraiment jouer et on peut être très tranquille. Il travaille tous les jours, matin et après-midi. Mais si ce n’est pas possible qu’il joue, on a aussi d’autres solutions. Kylian est très important et je suis sûr qu’il va essayer de jouer.“