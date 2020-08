Herrera : “Demain, on va penser à ce que l’on a fait et le groupe que l’on a construit”

Pour la première finale de son histoire de la Ligue des Champions, le PSG s’est incliné face au Bayern Munich (0-1). Au micro de RMC Sport 1, Ander Herrera n’a pas voulu accabler ses coéquipiers souhaitant noter le bon parcours de son équipe dans cette C1 2019-2020.

“Maintenant, on se sent comme des merdes honnêtement. Mais on doit réfléchir et on a fait quelque chose de très important. On a construit quelque chose d’important pour le club pour nos supporters. Demain, on va penser à ce que l’on a fait et le groupe que l’on a construit, les choses que l’on a faites ensemble. Pour moi, c’est difficile ce soir, bien sûr mais jusqu’à demain, on va essayer de revenir ici (en finale, ndlr). On a fait quelque chose de très important, on ne va pas tout mettre à la poubelle. On a eu beaucoup d’occasions, peut-être plus qu’eux, je pense. C’est une finale, si tu ne marques pas… On a eu 5 ou 6 occasions mais en face ils avaient beaucoup de qualités. On doit rester ensemble, et commence dès samedi pour le prochain rêve.“