Herrera titulaire face à l’Atalanta ?

Marco Verratti forfait pour le quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame, Thomas Tuchel doit trouver la solution pour remplacer son milieu de terrain italien. Et ce dimanche, le coach allemand a réalisé une mise en place tactique dans laquelle figurait Ander Herrera au côté de Marquinhos et Idrissa Gueye dans un milieu à trois comme le rapporte L’Equipe et RMC Sport et le Parisien. Les trois joueurs étaient devant une défense composée de Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. “Sur la deuxième partie de la mise en place, Marquinhos est passé joker et Paredes a pris sa place en sentinelle“, dévoile le quotidien sportif sur son site internet. Kylian Mbappé – qui a participé à la première partie de l’entraînement collectif puis la mise en place – a terminé sa séance par une série sprints.

Le XI possible du PSG face à l’Atalanta : Navas – Kehrer,Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Herrera, Marquinhos, Gueye – Sarabia, Icardi, Neymar