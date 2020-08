Herrera : “Tu ne peux pas gagner un match comme ça si tu n’es pas une équipe”

Après 25 ans d’attente, le PSG retrouvera le goût d’une demi-finale de Ligue des champions. Une qualification due en partie aux entrées en jeu de Kylian Mbappé et Eric-Maxim Choupo-Moting. Titulaire au milieu de terrain, Ander Herrera a évoqué cette qualification au micro de RMC Sport. Il a notamment tenu à féliciter l’international camerounais pour son professionnalisme.

La qualification pour les demi-finale de C1

Herrera : “Incroyable. C’est toute l’équipe, tout le monde est là pour aider. Choupo n’a joué que dix minutes et on voit ce qu’il a apporté alors que son contrat va bientôt finir. J’ai joué aujourd’hui mais si je ne joue pas le prochain match, je donnerai tout. On a gagné quatre titres et si tu n’es pas une équipe, tu ne peux pas y arriver. On est très contents, très satisfaits parce qu’on a fait ce qu’on devait faire. On est en demi-finale.”

Le match face à l’Atalanta

Herrera : “L’Atalanta n’a pas perdu de gros match en Italie mais je pense qu’on a bien joué, qu’on a fait ce qu’on avait dit. On a joué contre un système très différent vu qu’ils te marquent en un-contre-un sur tout le terrain. On s’est créé des occasions, on a tout fait pour renverser le match.”

L’importance de cette victoire pour le groupe

Herrera : “Jai déjà dit que tu ne peux pas gagner un match comme ça si tu n’es pas une équipe. Tout le monde est très important ici. Je voudrais parler de Choupo parce qu’il est en fin de contrat, il s’entraîne toujours comme si c’était le dernier de sa vie. C’est l’atmosphère qu’on a dans l’équipe.”