Houara : “Ce serait bien que le PSG arrive à faire quelques bons coups”

Mercredi, dans le cadre de la seconde demi-finale d’UEFA Women’s Champions League, ni Lyon ni le PSG n’ont brillé. Les Fenottes sont passées grâce à une tête de Wendie Renard sur coup de pied arrêté. Une vraie déception, à tous les niveaux. Jessica Houara-d’Hommeaux, consultante pour Canal Plus passée par le PSG puis Lyon, regrette l’histoire de cette rencontre qu’elle imaginait bien différente.

“Il y a eu beaucoup de déchet technique, beaucoup de fautes, un jeu très haché. Il faut être honnête, ce n’était pas une très belle demi-finale. Lyon n’a été dangereux que sur coups de pied arrêtés, et Paris n’a pas été du tout dangereux. C’est bien dommage pour la promotion du football féminin”, commente l’ancienne joueuse internationale sur leparisien.fr. “J’avais dit que c’était peut-être l’année, le bon moment pour le PSG. Paris n’a pas su saisir sa chance. Il a manqué beaucoup trop de choses offensivement. Elles n’arrivent pas à marquer contre Lyon. Il manque beaucoup trop de choses dans les 30 derniers mètres, de la justesse technique, des choix plus rapides, de la prise de risques. […] Recruter ? Ce serait bien que Paris arrive à faire quelques bons coups pour avoir un effectif encore plus de qualité.”