Icardi juge son arrivée au PSG comme “la meilleure décision de sa vie”

Le 31 mai dernier, Mauro Icardi est devenu officiellement un joueur du PSG, où il a signé un contrat jusqu’en 2024. Prêté avec option d’achat par l’Inter, l’international argentin a convaincu les dirigeants parisiens après une première partie de saison de haut vol. Malgré des difficultés éprouvées depuis janvier dernier, Mauro Icardi ne regrette pas son choix d’avoir rejoint le PSG, qu’il considère comme “la meilleure décision” de sa vie, comme il l’a déclaré sur son compte Instagram.

“Il y a un an, j’avais pris la décision de changer, de faire quelque chose de nouveau et de découvrir quelque chose de nouveau. Aujourd’hui, un an plus tard, nous voici, la tête haute de ce que nous avons fait, de ce que nous avons formé et de ce que nous continuerons à construire à partir d’aujourd’hui. Je n’ai pas les mots pour les remercier de tout l’amour qu’ils (les joueurs du PSG, ndlr) m’ont apporté et pour avoir pris cette décision il y a un an … qui est aujourd’hui la meilleure décision de ma vie”, a clamé Icardi dans sa publication Instagram.

Statistiques 2019-2020 de Mauro Icardi