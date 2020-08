Icardi sur le banc, Herrera et Paredes titulaires pour Leipzig / PSG

C’est le match tant attendu. À 21h, le PSG va défier le RB Leipzig pour une place en finale de la Ligue des champions. Et à quelques heures de la rencontre, les informations sur la composition d’équipe choisie par Thomas Tuchel commencent à filtrer. L’Équipe et RMC Sport s’accordent sur le fait que Mauro Icardi devrait débuter sur le banc du PSG après sa prestation décevante contre l’Atalanta au tour précédent.

Une absence qui profiterait à Leandro Paredes qui serait aligné en tant que relayeur aux côtés de Marquinhos et Ander Herrera. Pour le reste, cela devrait être du classique pour le PSG, notamment en défense, avec un trio d’attaque composé de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria.

Feuille de match du RB Leipzig / PSG

Demi-finale de l’UEFA Champions League | Estádio do Sport Lisboa e Benfica à Lisbonne le mardi 18 août 2020 à 21 heures | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Björn Kuipers (NED) – Arbitres assistants : Sander van Roekel et Erwin Zeinstra (NED) – VAR : Pol van Boekel (NED) et Dennis Higler (NED).

RB Leipzig : Gulácsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño – Olmo, Poulsen, Nkunku

: Gulácsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño – Olmo, Poulsen, Nkunku Remplaçants parmi : Mvogo, Schreiber, Tschauner, Mukiele, Talabidi, Haidara, Forsberg, Adams, Lookman, Wosz, Krauss, Schick, Hartman, Novoa Ramos, Borkwoski

parmi : Mvogo, Schreiber, Tschauner, Mukiele, Talabidi, Haidara, Forsberg, Adams, Lookman, Wosz, Krauss, Schick, Hartman, Novoa Ramos, Borkwoski Entraîneur : Nagelsmann

: Nagelsmann Absent(s) : Konaté (hanche)