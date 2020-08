Irene Paredes : “Pas de VAR en UWCL, ça fait partie de la discrimination”

En quart de finale, le PSG avait encaissé un but d’Arsenal (2-1) malgré un hors-jeu évident, hier contre Lyon, l’arbitrage russe a agacé les Parisiennes… Il y a de la colère dans l’air après la défaite 1-0 contre l’OL, un but encaissé sur coup de pied arrêté juste après l’exclusion de Grace Geyoro. Des contrariétés alors que l’assistance du VAR ne sera utilisée que pour la finale de l’UEFA Women’s Champions League. Un choix curieux qu’Irene Paredes, capitaine du PSG, ne digère pas.

“Qu’il n’y ait pas de VAR en Women’s Champions League, ça fait partie de la discrimination. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas de VAR pour nous. Ça fait partie de la discrimination, je le dis, je ne vais pas me cacher. Nous voulons l’égalité. Si on fait partie des meilleures en Europe, nous voulons les meilleurs arbitres d’Europe, nous voulons le VAR. Et aujourd’hui nous ne l’avons pas”, a déclaré Irene Paredes, via GOLTV. En espérant que ce coup de gueule fasse bouger les choses.