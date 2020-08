Isabelle Silva : "C'est dommage que Paris ait décidé de le laisser partir. Mais le foot est comme ça"

Après huit ans passés sous le maillot du PSG, Thiago Silva a quitté le club de la capitale française pour rejoindre celui de la capitale anglaise, Chelsea. Sa femme, Isabelle, s’est elle aussi attachée à la ville de Paris, eux qui ont obtenu la nationalité française en 2019. Avant d’entamer leur nouvelle aventure anglaise, Isabelle Silva est revenu sur les derniers mois des Silva au PSG.

“Nous ne sommes pas tristes. On n’a jamais pensé que la carrière de Thiago devait s’arrêter là. C’est dommage que Paris ait décidé de le laisser partir. Mais le foot est comme ça, quand tu ne fais plus partie des plans de l’équipe, il faut partir, confesse Isabelle Silva dans une interview accordée au Parisien. Mais nous sommes français et nous serons toujours parisiens. On a vécu ici pendant huit ans. Ces moments resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Chaque jour ici a été très spécial, unique, mais ce n’est pas pour autant que nous partons tristes.”

Isabelle Silva a ensuite expliqué qu’elle ne serait pas contre un retour à Paris. “Rien n’est impossible. pourquoi ne pas revenir un jour ? Quand on finira le contrat à Chelsea et s’il veut rentrer, comme joueur, dans le staff ou un autre rôle… Ce n’est pas à moi de décider de ce genre de choses. On doit laisser passer du temps et on verra ce qui arrivera le moment venu“, assure-t-elle avant d’évoquer la piste Lionel Messi. “Ça serait super si Leo Messi venait au PSG, ce serait un énorme atout pour le club dans sa progression. Je souhaite vraiment bonne chance au PSG pour le faire venir à Paris. Et, s’il vient, je souhaite surtout à Leo d’être aussi heureux à Paris que nous l’avons été pendant huit ans.”