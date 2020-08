Jean Djorkaeff : “On est bien placé pour faire un résultat”

On y est presque, le sable s’écoule dans le sablier et on se rapproche de plus en plus de cette finale de Ligue des Champions opposant le PSG au Bayern Munich. Face à un véritable mastodonte, le club de la capitale pourrait bien s’offrir sa toute première Coupe aux Grandes Oreilles.

Le destin fait bien les choses : 50 ans, jour pour jour, après son tout premier match officiel, le club parisien dispute sa toute première finale de C1. Et pour l’occasion, le PSG a fait venir, à Lisbonne, Jean Djorkaeff, premier capitaine de l’histoire du club, pour assister à la finale. Pour le site parisien, le père de Yuri Djorkaeff, vainqueur de la C2 en 1996, a exprimé sa joie d’avoir été ainsi invité : “C’est formidable, extraordinaire ! C’est surtout grâce au président. On se dit qu’il pense aux anciens. Je suis très heureux. Je pense à tous ceux qui étaient avec moi il y a 50 ans.”

Pour ce qui est du match en lui-même, l’ancien défenseur se montre plutôt confiant : “C’est une question de tempérament. Dans ce genre de match, tout le monde sait qu’il faut faire plus pour gagner. Je suis peut-être chauvin, mais on est bien placé pour pouvoir faire un résultat. Il y a des situations où l’on se dit que c’est le moment de faire la différence…“