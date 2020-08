Jérôme Alonzo estime aussi que Mbappé n’a pas progressé depuis 24 mois

Cette saison, Kylian Mbappé a participé à 37 matches avec le PSG (toutes compétitions confondues) pour 30 buts et 14 passes décisives. Mais selon Rolland Courbis, le jeune attaquant parisien (21 ans) n’a pas progressé durant les 12 derniers mois. Un constat que valide Jérôme Alonzo, qui estime tout de même que le numéro 7 parisien n’a pas le même niveau que les joueurs de son âge.

“Quand un élève est surdoué, c’est difficile de progresser, assène l’ancien parisien dans l’Equipe d’Estelle. Il est parti de tellement haut. […]Mais est-ce que Kylian Mbappé est aujourd’hui meilleur qu’à la Coupe du Monde 2018 ? La réponse est non. Même si ça fait mal à entendre et qu’on l’adore. Les duels face au gardien sont encore à parfaire. La frappe de balle, il pourrait la faire partir un peu plus forte, un peu plus tendue. C’est toujours un super joueur, un joueur hors-norme, un joueur génial, mais pour moi il n’a pas progressé depuis 24 mois.“