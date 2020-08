Kalimuendo : “J’essaye d’apprendre au quotidien auprès des grands joueurs qui sont présents”

Ce soir, Thomas Tuchel a décidé de faire tourner son effectif pour le dernier match amical – contre Sochaux (1-0) – avant le quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Arnaud Kalimuendo a ainsi pu connaitre sa première titularisation avec l’équipe première. Le jeune attaquant s’est réjouit d’avoir pu jouer l’intégralité du match.

“Je suis très satisfait, c’est la première fois pour moi que je fais un match entier et c’était une très bonne expérience face à Sochaux, assure Kalimuendo pour PSG.fr. J’essaye d’apprendre au quotidien auprès des grands joueurs qui sont présents, comme Neymar Jr, Kylian Mbappé, Mauro Icardi… qui sont tous des références à mon poste et c’est génial de pouvoir évoluer avec eux. J’espère maintenant pouvoir confirmer, je sais que je peux faire beaucoup mieux et je vais essayer de le démontrer.”