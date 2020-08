Karembeu : “Il y a quand même eu une belle évolution avec cette qualification en finale”

Une désillusion qu’il va vite falloir oublier. Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0). Si les Parisiens peuvent nourrir des regrets au vue des occasions manquées lors de ce match, ils ont promis de revenir plus fort. Pour Christian Karembeu, c’est une expérience qui leur servira pour les prochaines campagnes européennes. L’ancien milieu de terrain estime que la victoire a échappé de peu au club de la capitale mais que c’est une forme d’apprentissage pour l’avenir.

“Ça s’est joué sur des petits détails. Il n’y a qu’un but de différence. C’est un petit manque de concentration mais aussi d’expérience qui a fait la bascule. (…) Je crois qu’il ne faut pas tout jeter. Il y a quand même eu une belle évolution avec cette qualification en finale, juge Christian Karembeu dans un entretien accordé au Parisien. C’est juste que les Parisiens n’ont pas joué. Je ne sais pas s’ils ont été freinés par la pression, mais voilà. Malheureusement, on n’a pas vu grand-chose si ce n’est de petites étincelles. Paris aurait pu faire mieux. C’est comme ça. Mais le Bayern a réussi à contenir Neymar et Mbappé“, estime encore Karembeu.