Kehrer et Draxler appelés avec l’Allemagne pour affronter l’Espagne et la Suisse

Le début de la saison 2020-2021 marque aussi le retour de la trêve internationale de fin août. Comme chaque année, certains footballeurs retrouveront leurs sélections respectives. Une situation qui concerne de nombreux joueurs de l’effectif du PSG. Ainsi, le sélectionneur de l’Allemagne, Joachim Löw, a décidé d’appeler les deux Parisiens – Julian Draxler et Thilo Kehrer – afin de participer aux deux premières journées de la Ligue des nations face l’Espagne (3 septembre) et la Suisse (6 septembre).

Alors qu’il a décidé de ne pas appeler les joueurs du FC Bayern Munich (qui ont disputé la finale de C1 face au PSG), le sélectionneur de l’Allemagne a expliqué son choix d’avoir sélectionné les deux Parisiens. “Julian Draxler et Thilo Kehrer sont dans le groupe parce qu’ils ont eu une pause plus longue en France et ils n’ont pas joué autant de matches que les joueurs du Bayern ou de Leipzig (adversaire du PSG en demi-finale de C1, ndlr).”

De leur côté, L’Equipe et France Bleu Paris indiquent que les non-internationaux du PSG reprendront le chemin de l’entraînement le 2 septembre prochain. Alors que la reprise des séances collectives était initialement prévue ce mercredi. Le report de la rencontre face au RC Lens a modifié le programme des Parisiens, qui auront donc une semaine de repos.

Le groupe des 22 joueurs allemands