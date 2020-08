Kehrer : “Nous avons montré un vrai collectif”

Après être venu à bout du RB Leipzig sans trop de difficulté (3-0), le PSG disputera – dimanche prochain (face à l’OL ou le Bayern Munich) – la première finale de Ligue des champions de son histoire. Titulaire sur le côté droit de la défense, Thilo Kehrer a livré une solide prestation défensive (noté 6/10 par la rédaction de Canal Supporters). Après la rencontre face au RBL, l’international allemand a mis en avant le collectif des Rouge et Bleu, au micro de Sky Sport Deutschland.

“Nous sommes fiers d’aller en finale. Ce (mardi) soir, nous avons montré un vrai collectif. Ces derniers mois, nous avons su nous souder et former progressivement un groupe uni. Nous avons mis du temps, mais nous avons organisé de plus en plus de soirées ensemble et désormais, nous sommes tous ensemble“, a déclaré Thilo Kehrer, dans des propos rapportés par lequipe.fr.