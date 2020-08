Kimmich : “Tout le monde se réjouit beaucoup pour cette finale”

Le jour J approche à grand pas. Dimanche soir à 21h (RMC Sport 1 et TF1), le PSG affrontera le FC Bayern en finale de Ligue des champions pour marquer l’histoire des Rouge et Bleu. En effet, le club de la capitale disputera la première finale de son histoire dans cette compétition. Et à la veille de cette rencontre face aux Parisiens, le latéral droit (ou milieu de terrain) du FC Bayern Munich – Joshua Kimmich – s’est présenté en conférence de presse. Et à l’instar de ses coéquipiers, l’international allemand se montre confiant à l’approche de cette confrontation.

“Comme pour chaque match de Ligue des champions, on se prépare de la même manière. Il n’y a pas beaucoup de changement. On avait un jour de moins de pause. Mais on sent qu’il y a une très bonne atmosphère, tout le monde se réjouit beaucoup pour cette finale. Personnellement, je n’ai jamais joué de finale de C1. La joie est très grande, a déclaré Kimmich, dans des propos rapportés par RMC Sport. Quelle type de match face au PSG ? On s’attend à un match avec deux équipes de même niveau, au top et qui méritent d’aller en finale.”

Joshua Kimmich a également évoqué l’importance de cette Ligue des champions pour le FC Bayern. “Dans un club, il n’y a pas un titre plus grand. Quand on était enfant, on était toujours heureux de voir ces matchs. Malheureusement, cette fois, ça se passe sans les supporters. C’est une très grande occasion qu’on veut saisir. La génération avant nous a eu besoin d’un essai avant de finalement la remporter. Nous voulons le faire dès la première fois. Cette compétition est vraiment unique, l’hymne est magique, sur le terrain on sent que c’est quelque chose de très spécial.”