Kimpembe : “Que cette rage reste dans nos ventres pour repartir au combat et gagner”

Hier soir, le PSG a perdu en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-0). Titulaire lors de cette finale au côté de Thiago Silva, Presnel Kimpembe a réalisé une prestation plutôt correcte. Sur ses réseaux sociaux, le titi parisien a expliqué avoir “10% de fierté mais 90% de rage” après cette première finale de C1 des Rouge & Bleu. “10% de fierté mais 90% de rage. La fierté d’avoir été enfin là, la rage d’avoir été enfin si près, avec ce groupe-là et battus par un but de mon frère… Général, je suis fier de toi. Que cette rage reste dans nos ventres pour repartir au combat et gagner.“