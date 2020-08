Kombouaré : “Il faudra regarder le Bayern les yeux dans les yeux”

Dimanche soir (21 heures), le PSG disputera sa première finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Antoine Kombouaré, légende du club et ancien entraîneur, explique que cette finale est relevée avant de donner quelques clés pour les Rouge & Bleu dans cette finale.

“C’est une finale relevée, personne ne peut dire qui va la gagner. Bien sûr, quand on est Parisien on souhaite la victoire de notre équipe, mais les deux se valent. On a vu contre l’OL que le Bayern a des failles derrière, et même au milieu, puisqu’ils ont eu du mal à récupérer les ballons, ils ont laissé jouer les Lyonnais, ce qui était assez étonnant, relate Kombouaré dans une interview accordée à RMC. Ils ont laissé beaucoup d’espaces. Mais je pense qu’ils vont rectifier le tir.[…]Il va aussi falloir être très fort défensivement pour le PSG, parce qu’on a vu que le Bayern a une attaque de feu, qui met environ quatre buts par match en Ligue des champions. C’est compliqué de départager les deux sur le papier. Il faudra en tout cas regarder le Bayern les yeux dans les yeux. La finale est belle que si vous la gagnez.“