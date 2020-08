Kombouaré : “Le Bayern a parfaitement appliqué sa stratégie sur Neymar”

Ancien joueur et entraîneur du PSG, Antoine Kombouaré (56 ans) a suivi avec intérêt le parcours de l’équipe francilienne et la finale hier soir. A ses yeux, le tournant de ce choc européen a été la grosse occasion non convertie par Kylian Mbappé juste avant la pause. Et quelque part le traitement fait à Neymar par Munich.

“Le Bayern est un véritable rouleau compresseur, très fort pour empêcher l’adversaire de développer son jeu, mais il est aussi très fort techniquement. Après, j’ai des gros regrets sur la première période…”, commente Antoine Kombouaré dans L’Equipe. “Et en particulier sur l’occasion énorme ratée par Mbappé juste avant la pause. En tant qu’entraîneur, je dis souvent à mes joueurs que les moments les plus importants sont les fins de mi-temps. […] Les Allemands ont parfaitement appliqué leur stratégie sur Neymar. Il a été serré de près, il a pris beaucoup de coups et quand c’est ainsi, il veut faire des différences tout seul et il s’est trop entêté, ce qui a finalement plombé le jeu de son équipe. C’était pourtant le joueur qui avait le plus envie de gagner cette C1… Sinon, j’ai bien aimé Di Maria. Tout ce qu’il a fait en première mi-temps était juste. J’ai apprécié aussi l’abattage, l’activité et la volonté de Herrera au milieu.“