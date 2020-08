Krösche (Leipzig): “Tout le monde attend avec impatience cette demi-finale contre Paris”

Après 25 ans d’attente, le PSG rejouera une demi-finale de Ligue des champions. Le 18 août prochain, les Rouge et Bleu affronteront le RB Leipzig dans ce Final 8 de l’UEFA Champions League. De son côté, le club allemand atteint ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire. Malgré son inexpérience, l’équipe de Bundesliga espère créer la sensation face au PSG. Sur le site officiel du RB Leipzig, le directeur sportif du club – Markus Krösche – a évoqué cette rencontre face au club de la capitale.

“Paris a une qualité individuelle très élevée, cela ne fait aucun doute. Le PSG a de nombreux joueurs individuels avec une vitesse énorme, qui sont également extrêmement forts. Mais, nous nous attendons à de tels matches et de tels adversaires. Tout le monde dans l’équipe attend avec impatience cette demi-finale contre Paris et les gars savent qu’ils peuvent livrer une performance de haut niveau en tant que collectif et que chacun doit repousser ses limites, a déclaré le dirigeant du RB Leipzig, Markus Krösche. Je suis convaincu que Julian Nagelsmann élaborera exactement le plan juste et nécessaire pour que nous puissions gagner le match. Nous ferons tout notre possible pour nous rendre en finale de la Ligue des champions, nous voulons atteindre la finale de toutes nos forces!”