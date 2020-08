L’ Atalanta travaille dur dans la perspective du choc face au PSG

Gloire au travail. Malgré un calendrier qui a fait jouer l’Atalanta Bergame en Serie A tous les trois jours du 21 juin au 2 août, quitte à finir sur les rotules, les joueurs de Gian Piero Gasperini sont à l’ouvrage. Deux séances d’entraînement hier, deux séances d’entraînement aujourd’hui au Centro Bortolotti (28 degrés attendus). Le rythme est intense en Zingonie six jours avant le quart de finale de Ligue des champions face au PSG à Lisbonne. Contre Paris l’Atalanta sera privée de Josip Ilicic (dépression post Covid), Adrien Tameze (retourné à l’OGCN au terme de son prêt) et peut-être de Pierluigi Gollini. Le gardien de but suit un programme individuel pour se rétablir d’une hypertension du ligament croisé postérieur de son genou gauche contractée samedi dernier lors du match contre l’Inter Milan (0-2).