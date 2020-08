L1 : Nice / PSG programmé le 20 septembre à 13h

Après la Ligue des champions, où le PSG est qualifié pour la finale, le club de la capitale se tournera vers la nouvelle saison de Ligue 1. Et la programmation des premières rencontres de cette nouvelle édition tombent au fur et à mesure. Ce mercredi, c’est celle de la 4e journée. Ainsi, le match face à l’OGC Nice a été programmé au dimanche 20 septembre à 13h (en direct sur Canal+ et Téléfoot).