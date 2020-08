La clause libératoire de Messi (700 millions d’euros) ne serait plus valable

C’est le nom qui monopolise les informations mercato de la planète football ces derniers jours, Lionel Messi. La Pulga (33 ans) fait la Une des journaux des médias du monde entier tous les jours et les informations dans ce dossier se suivent et parfois se contredisent. Ces dernières heures, il s’agit de savoir si la clause du contrat de l’Argentin qui lui permettrait de quitter le Barça est toujours valable. Le clan du joueur dit oui alors que le FC Barcelone et la Liga expliquent que s’il veut quitter le Barça, Messi devra voir sa clause libératoire (700 millions d’euros) payée – comme cela a été le cas pour Neymar en 2017 – pour pouvoir quitter la Catalogne. Ce dimanche soir, l’Equipe indique que “des sources proches du dossier” affirment que Messi pourra quitter libre le FC Barcelone cet été. Selon les informations du quotidien sportif, il est écrit ceci dans le contrat de Messi : “Cette indemnisation ne s’appliquera pas en cas de rupture du contrat par décision unilatérale du joueur à partir de la fin de la saison 2019-2020.” Un nouvel épisode dans le feuilleton Lionel Messi qui ne semble pas près de se terminer. Pour rappel, le mercato estival des transferts se termine le 5 octobre prochain.