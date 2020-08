La composition probable du PSG face à l’Atalanta selon RMC Sport

Ce mercredi, c’est le grand jour ! Après des mois d’arrêts, la Ligue des champions reprend ses droits. Et à cette occasion, le PSG affronte l’Atalanta dans le cadre des quarts de finale de la compétition. Au Portugal depuis quelques jours déjà, le PSG prépare studieusement cette rencontre décisive.

Si quelques incertitudes demeurent, les intentions de Thomas Tuchel filtrent au compte goutte. Marco Verratti est dores et déjà forfait pour ce choc, mais Kylian Mbappé pourrait bien être aligné sur la feuille et avoir son mot a dire en cours de match selon RMC Sport. Au milieu, le coach du PSG aurait encore une hésitation sur l’heureux élu. La balance se jouerait entre Ander Herrera et Leandro Paredes. Réponse demain soir, aux alentours de 20h.

La coompo probable du PSG face à l’Atalanta selon RMC Sport :

4-3-3 : Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Herrera (ou Paredes), Marquinhos, Gueye – Sarabia, Icardi, Neymar