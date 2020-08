La délégation parisienne testée négative au coronavirus

On y est presque, dans un peu plus de deux jours, le PSG et l’Atalanta se feront face lors d’un quart de finale sec dans le cadre du très attendu Final 8 de la Ligue des Champions. Actuellement au Portugal, du côté de Faro afin d’y effectuer un court stage avant de rejoindre Lisbonne le 11, les Parisiens enchaînent logiquement les tests liés au coronavirus. Et RMC nous rapporte, ainsi que Le Parisien, ce matin une bonne nouvelle. En effet, toute la délégation parisienne a été testée négative au coronavirus ce dimanche. Un dernier test sera effectué ce mardi, à J-1 de la confrontation contre les Bergamasques.