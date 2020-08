La glaciale une de L’Equipe à l’égard du PSG qui contraste avec le passé

Des images peuvent parler d’elles-mêmes. Si quelqu’un en doute, il suffit de faire défiler cette page et de faire son propre constat. Ce matin, deux couvertures de journaux contrastaient avant la finale de l’UEFA Champions League PSG-Bayern. D’un côté Le Parisien très clairement derrière le PSG, de l’autre L’Equipe, très neutre dans son approche. Et même glacial. Le fruit d’une ligne éditoriale chez le quotidien sportif national pas supporter pour un sou avec des clubs français ou assimilés ? L’argument ne tient pas puisque les archives parlent avec “Tous Monégasques” en 2004 en soutien de l’AS Monaco, finaliste de la C1. Idem avec Marseille en 1993 avant sa finale contre Milan… Oui, mais cela est très ancien, entendra-t-on, la ligne éditoriale a changé depuis. Et bien en 2017, par exemple, L’Equipe nous resservait un “Tous Monégasques”… Comme quoi le média sportif peut être supporter d’une équipe quand il le souhaite, et mettre un peu de ferveur. Une occasion manquée qui souhaitons-le sera rattrapée demain avec enfin un peu d’amour. Les supporters du PSG n’attendent que cela.

LA UNE DU PARISIEN CE DIMANCHE

AVANT LE ATALANTA/PSG