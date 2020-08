La liste des Bleus et le flou pour les joueurs du PSG

Qui composera la liste des Bleus pour les deux matches de Ligue des Nations Suède-France (samedi 5 septembre, 20h45 à Solna, en direct sur M6) et France-Croatie (mardi 8 septembre, 20h45 au Stade de France, en direct sur TF1) ? Le sélectionneur Didier Deschamps dévoilera ce jeudi 27 août à 14 heures, au siège de la FFF, les identités des appelés. Et beaucoup de flous demeurent à cette heure.

Pour le PSG, quelle sera la stratégie adoptée ? En effet, un Lens-Paris est programmé 48 heures après le second match de l’équipe de France. Il est entendu que Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ne joueront pas ces deux rencontres consécutivement. Et puis, comme le FC Bayern pousse pour ne pas voir ses nombreux internationaux français (Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et Kingsley Coman) en sélection, le PSG aura-t-il les mêmes faveurs si faveurs il y a pour le champion d’Allemagne ? Joachim Löw, le sélectionneur de la nationalmannschaft, n’a pris qu’un seul joueur du FC Bayern ayant participé à la finale, à savoir Niklas Süle. Didier Deschamps fera-t-il comme son homologue sachant que Kylian Mbappé doit encore récupérer de sa blessure à la cheville ? Pas sûr… Trouvera-t-on Alphonse Areola dans cette liste ? L’ancien du PSG, Blaise Matuidi, concentré sur l’Inter Miami, sera-t-il convoqué ? Réponse en début d’après-midi. Paul Pogba devrait en tout cas effectuer son retour chez les Bleus. Dayot Upamecano et Houssem Aouar pourraient eux faire leurs débuts sous le maillot français.