La liste officielle du PSG pour la suite de la Ligue des Champions

Le 12 août prochain, le PSG affrontera l’Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions sur un match sec. Et avant le début de ce Final 8, l’UEFA a dévoilé officiellement les différentes listes de joueurs retenus pour la suite de sa compétition phare.

Et comme on pouvait, bien entendu, s’y attendre, il y a eu quelques changements dans cette liste parisienne par rapport à la précédente, quatre en tout. D’abord, exit Edinson Cavani et Thomas Meunier, les deux joueurs n’ayant pas souhaité poursuivre cette édition de la Champions League avec le PSG. De ce fait, c’est Mitchel Bakker et Éric Maxim Choupo-Moting qui en profitent pour intégrer cette liste.

La liste complète du PSG: