La maire de Marseille affirme qu’elle était pour le Bayern contre le PSG

Michèle Rubirola, la maire de Marseille fraîchement en poste, a confié qu’elle était pour le FC Bayern dimanche dernier et qu’elle préférait voir les Allemands gagner la Ligue des champions plutôt que le PSG. Une nouvelle prise de parole venue la ville phocéenne qui devra motiver les Parisiens le 13 septembre, jour de Classico/Clasico/Classique au Parc des Princes. “C’était rigolo, on s’envoyait des textos pour savoir si on le disait (publiquement) ou pas qu’on était pour le Bayern“, a déclaré la maire de Marseille au micro d’Europe 1. “Il y a ce parisianisme c’est difficile à supporter. Je suis écolo donc régionaliste. Tout ce qui vient de Paris c’est un peu difficile a supporter… On se moque de notre accent, c’est difficile à supporter. Il y a ce mépris...”