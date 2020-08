La mairie de Paris demande une nouvelle fois aux supporters de respecter les gestes barrières

Demain, le PSG va vivre une journée historique avec sa première finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Mardi soir – après la victoire en demi-finale contre le RB Leipzig (0-3) – les supporters parisiens ont fêté la qualification sur les Champs-Élysées et aux alentours du Parc des Princes. Une célébration qui a été critiquée en raison du port du masque parfois oublié et le manque de distanciation sociale. Ce samedi, à la veille de la finale, la ville de Paris a de nouveau communiqué à ce sujet. Dans le communiqué, “la ville de Paris appelle à respecter le port du masque et la distanciation physique, et appelle solennellement les supporters à ne pas se rassembler sur l’espace public, comptant une nouvelle fois sur l’esprit de responsabilité de chacune et chacun”.

Les stations de métro suivantes seront fermées ce dimanche 23 août :

– Concorde (Lignes 1, 8 et 12) ;

– Champs-Élysées – Clemenceau (lignes 1 et 13)

– Franklin D. Roosevelt (lignes 1 et 13)

– Charles de Gaulle – Étoile (ligne 1, 2, 6 et RER A)

– Argentine (ligne 1)

– Ternes (ligne 2)

– Courcelles (ligne 2)

– Victor Hugo (ligne 2)

– Kléber (ligne 6)

– Boissière (ligne 6)

– Madeleine (lignes 8, 12 et 14)

– Alma-Marceau (ligne 9)

– Miromesnil (lignes 9 et 13)

– Saint-Philippe du Roule (ligne 9)

– Iéna (ligne 9)

– Avenue Foch (RER C)