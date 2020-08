La MBP School et le danger des centres de Leipzig pour le PSG

Une phase de jeu spécifique décidera-t-elle du sort de la demi-finale Leipzig-PSG ? La MBP School n’est pas loin de le penser et l’expose dans le média espagnol Marca comme point sensible au niveau technico-tactique. Ainsi, les phases de centres du RB Leipzig pourraient être un danger pour le PSG mais aussi potentiellement pour les Allemands qui se découvrent dans leur engagement offensif.

La MBP School remarque que 3-4 solutions se proposent pour le centreur du RB Leipzig décalé, sans recherche de la passe en retrait avec une seconde ligne inexistante. Trois joueurs proposent en fait une ligne dense au niveau du point de penalty, un quatrième (le joueur du couloir opposé) allant au second poteau un peu décroché. Or le PSG aurait tendance à voir un de ses axiaux couvrir le latéral, ce qui donne une densité insuffisante dans la zone décisive, avec notamment un second poteau sans marquage. D’un autre côté, ces joueurs allemands qui se projettent en nombre dans la surface adverse, cela peut permettre au PSG de construire des contres en partant de l’axe du terrain, faute de deuxième ligne allemande. Point décisif du Leipzig-PSG ? Réponse à partir de 21 heures à l’Estadio Da Luz de Lisbonne.