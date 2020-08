La mobilisation des joueurs du PSG pour Loïck, jeune supporter atteint d'un cancer

Loïck, jeune supporter du PSG atteint par un cancer a un rêve, rencontrer les joueurs parisiens. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le jeune garçon a envoyé un message à ses idoles : “Mon rêve serait de rencontrer toute l’équipe du PSG. Je suis un grand fan du PSG, je suis content qu’on soit en finale pour la Ligue des champions. J’espère qu’on va gagner. Gros bisous et, j’espère, à bientôt.” Un message qui n’est pas passé inaperçu puisque plusieurs joueurs Rouge & Bleu lui, ont adressé des messages via leurs réseaux sociaux. Presnel Kimpembe lui a promis “de faire le max ensemble avec toi et dans tous les cas on te ramène un souvenir de Lisbonne !“. De son côté, Pablo Sarabia lui a expliqué que dès qu’il reviendra à Paris, il ira le voir et il lui “ramènera une surprise“. Kylian Mbappé et Neymar ont également réagi à ce message dans une vidéo. Des messages qui ont très certainement dû faire plaisir au petit Loïck.

Merci à tous de diffuser un maximum ! Loick le mérite #PSG#FANDEFOOT#courage#soutien#partage pic.twitter.com/yPyrUo3tJA — zaidi (@mczaidi) August 19, 2020

Loïc, quand on rentrera à Paris, je viendrai te voir et je t’apporterai une surprise, courage champion 💪💪💪 https://t.co/1ioIzwFs4L — Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) August 20, 2020