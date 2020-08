La piste Léo Dubois au point mort (LP)

Après un exercice 2019-2020 historique avec un quadruplé national et une finale de Ligue des champions, le PSG commence à préparer sa nouvelle saison. Pour cela, les Rouge et Bleu devront se renforcer à certains postes. Comme annoncé depuis plusieurs mois, la recherche d’un latéral droit sera l’une des priorités de Leonardo lors de cette période des transferts (qui se termine le 5 octobre). Et depuis quelques temps, le nom de Léo Dubois (Olympique Lyonnais) revient dans les médias. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Gones, l’international français de 25 ans (4 sélections) est considéré comme une solution afin de compenser le départ de Thomas Meunier dans le couloir droit de la défense parisienne. Mais selon les informations du Parisien, “le dossier ne semblait pas brûlant ces derniers jours”, même si des contacts ont été noués par le passé.

Outre la piste Léo Dubois, le quotidien francilien donne des précisions sur le dossier Timothy Castagne (Atalanta Bergame) et confirme que l’international belge devrait s’engager prochainement avec Leicester (20M€ plus 5M€ de bonus), selon une source proche du dossier. “Leonardo a maintenu le contact avec l’entourage du joueur ces derniers mois, mais n’a pas accéléré le dossier au moment où Leicester était en voie de finalisation”, précise Le Parisien. Pour rappel Hector Bellerin (Arsenal, juin 2023) serait également considéré comme une piste pour le PSG au poste de latéral droit, d’après le Sunday Express.

Statistiques 2019-2020 de Léo Dubois*

Ligue 1 : 16 matches disputés (1.347 minutes)

: 16 matches disputés (1.347 minutes) Ligue des champions : 9 matches disputés (759 minutes) : 2 passes décisives

: 9 matches disputés (759 minutes) : 2 passes décisives Coupe de France : 1 match disputé (75 minutes)

: 1 match disputé (75 minutes) Coupe de la Ligue : 1 match disputé (86 minutes)

*Source : Transfermarkt