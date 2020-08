La préfecture de police de Paris interdit tous rassemblement dans la ville et autour du Parc

Alors que le Collectif Ultras Paris souhaitait se réunir autour du Parc des Princes – dans le respect des gestes de barrières et du port du masque – afin de féliciter les joueurs du PSG pour leur parcours européen qui s’est terminé par une défaite en finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-0), la préfecture de police de Paris – via son préfet Didier Lallement – a fait savoir dans un communiqué qu’il avait décidé d’interdire “tout rassemblement lié à la finale de la Ligue des Champions à Paris et dans le secteur du Parc de Princes” et ceux dès ce lundi 14H30 et jusqu’à demain 6 heures du matin. La préfecture justifie ce choix en raison des dégradations et des violences “inacceptable qui n’ont rien à voir avec le football” survenues hier soir sur les Champs-Élysées et aux alentours du Parc des Princes.