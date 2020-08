La qualification du PSG contre Leipzig en quelques chiffres

Une soirée historique, un match de patron, une prestation XXL… Les superlatifs ne manquent pas pour décrire la grande performance des joueurs parisiens ce mardi soir face à Leipzig. Grâce à un large succès sur le score de 3-0, le PSG s’est offert une place en finale de la LDC. Un succès sur lequel le club rouge et bleu est revenu, via son site officiel, en nous partageant quelques chiffres.

Ainsi, grâce à cette qualification, le Paris Saint-Germain disputera sa troisième finale de Coupe d’Europe après celles de C2 en 1996 et 1997. Paris devient, du même coup, le cinquième club hexagonal à parvenir à atteindre ce niveau de compétition en C1 après Reims, Saint-Etienne, Marseille et Monaco. La dernière en date étant celle des Monégasques (2004). En outre, en ayant une nouvelle fois trouvé le chemin des filets ce mardi, le club de la capitale poursuit son incroyable série : avec au moins un but inscrit lors des 34 derniers matches, le PSG égale le record du Real Madrid de Zinedine Zidane.

Ensuite, côté individuel, quelques statistiques restent très intéressantes : à la fois buteur et passeur décisif, Angel Di Maria a délivré sa sixième assiste en Ligue des Champions, ce qui le place comme meilleur passeur. Lui aussi buteur, ce qui devient une véritable habitude lors des grosses échéances de LDC, Juan Bernat a inscrit son cinquième but dans la compétition continentale depuis l’année dernière, aucun défenseur n’a fait mieux sur la période.