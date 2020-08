La revue de presse internationale après la victoire du PSG

Mardi soir, le PSG s’est imposé avec brio (3-0) face au RB Leipzig et s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. La performance collective et individuelle des Rouge & Bleu est reconnue partout en Europe. Faisons un tour dans la presse internationale.

En Espagne, le journal AS met en première page Marquinhos et Neymar avec ce commentaire “Ils volent vers la gloire”. Le quotidien madrilène a été impressionné par la “démonstration” du PSG et n’oublie pas de souligner la performance d’Angel Di Maria. Dans El Mundo, on peut lire ceci : “Rien ne peut être expliqué sans Neymar, mais tout ne peut être expliqué que par lui. Le PSG, jusqu’ici souvent une pure collection de stars, est désormais une équipe.”

“L’équipe de stars de Tuchel a mis fin au rêve de finale de Nagelsmann. C’était une démonstration de force du PSG qui s’est clairement affirmée contre le RB Leipzig”, commente Die Welt en Allemagne. “Paris a montré les limites de Leipzig”, selon le Spiegel.

En Grande-Bretagne, The Guardian fait ce constat : “Voilà ce qui arrive lorsque les superstars du PSG laissent leur ego à la porte, qu’ils s’en tiennent au plan de Thomas Tuchel et qu’ils jouent comme une vraie équipe. Au lieu d’un nouvel échec, le champion de France a été accablé de sérénité. Neymar et Kylian Mbappé ont fait le spectacle, et il n’y avait aucune trace de nervosité. Ainsi le PSG a laissé près d’une décennie de sous-performance derrière lui et a atteint sa première finale de la Ligue des champions après avoir giflé le RB Leipzig.“