La victoire du PSG célébrée à Paris et à Lisbonne, Choupo-Moting apprécie

Entre le scénario du match, l’anniversaire des 50 ans, et la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, les émotions ont été fortes pour les supporters du PSG hier soir. C’est pourquoi à Paris comme à Lisbonne, des scènes de joie ont accompagné la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs centaines de supporters du PSG se sont rendus devant l’hôtel lisboète pour bien accueillir les héros du premier match du Final 8 européen. Imparablement, les Champs Elysées ont accueilli des liesses, comme d’autres points de la capitale et de ses environs. Des images que le décisif Eric Maxim Choupo-Moting a vues et appréciées.