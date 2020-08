L’adjointe à la santé de Paris souhaite que les supporters du PSG se testent

Après avoir été alarmiste toute la semaine, Anne Souyris, adjointe EELV à la maire de Paris chargée de la santé, a expliqué son souhait de voir les supporters du PSG qui se sont réunis pour les rencontres du club francilien prendre la direction des centres de test au Covid-19.

“Je conseille à ceux qui sont restés ensemble toute la soirée ou toute la nuit d’aller faire un test. J’enjoins vraiment tout le monde à le faire”, a lancé Anne Souyris sur franceinfo. “Il existe des barnums à Paris avec Paris-plage. Et nous allons en mettre d’autres sur la voie publique dès la semaine prochaine pour que chacun puisse faire des tests rapidement”. L’adjointe au maire veut aussi que l’accueil des joueurs du PSG à Paris (prévu dans l’après-midi, ndlr) soit très encadré pour des motifs sanitaires… “On va essayer de bien les accueillir mais pas à des centaines et des centaines. En ce moment, on ne se rassemble pas. On souhaite ne pas faire la fête du coronavirus.”