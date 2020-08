L’agent de Silva explique la non-prolongation de Thiago au PSG

Après huit belles années passées au PSG (2012-2020), Thiago Silva va découvrir la Premier League à l’âge de 35 ans (36 le 22 septembre prochain). En fin de contrat avec le PSG – après avoir disputé le Final 8 de C1 – l’ex-capitaine parisien a paraphé un contrat d’un an (plus une année en option) avec le Chelsea de Franck Lampard. Pourtant, l’international brésilien aurait pu poursuivre son aventure avec le maillot des Rouge et Bleu, comme l’a confié l’agent de Thiago Silva – Paulo Tonietto – à L’Equipe. En effet, quelque jours avant la signature officielle de Silva chez les Blues, le directeur sportif du PSG – Leonardo – a proposé une prolongation d’un an au Brésilien, comme le confirme le représentant du joueur.

“Silva espérait-il une prolongation de contrat au PSG avant de signer à Chelsea ? Non. Il n’espérait plus car Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu’il ne souhaitait pas le prolonger. Mais mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu’il reste un an de plus. Thiago s’était déjà mis d’accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière, a déclaré l’agent de Thiago Silva au quotidien sportif. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu’il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ?”

Malgré le désir de Thomas Tuchel de conserver son capitaine, Paulo Tonietto précise que Leonardo est le principal responsable de la non-prolongation de Thiago Silva au PSG. “Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c’est Leonardo, et c’est lui qui a le pouvoir. C’est pourquoi, même s’il n’avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu’il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela aurait été humiliant. Quelle justification Leonardo avait-il donnée pour ne pas le garder ? Certains disaient que Thiago ne voulait pas baisser son salaire, qu’il voulait deux ans de plus… On n’a jamais parlé d’argent ni de durée de contrat, a déclaré Paulo Tonietto (…) Thiago a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l’attitude de Leonardo. Très affecté. Dès le début, Leonardo aurait dû l’appeler et lui dire : “On te propose un an de plus, on ne sait pas si tu seras capitaine ou si tu seras titulaire”, et Thiago aurait pu choisir de rester ou pas. Je pense que Leonardo devait ça à Thiago, au regard de tout ce qu’il a fait pour le PSG.”

