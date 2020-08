Lair : “Les Parisiennes ont une réelle chance à saisir”

Ce soir à 20h (Canal Plus et beIN SPORTS 1), les Féminines du PSG affronteront l’Olympique Lyonnais en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes auront pour objectif de battre les Lyonnaises afin de disputer la finale de la compétition face à Wolfsburg en fin de semaine. Et pour l’ancien entraîneur de la section féminine du PSG – Patrice Lair (2016-2018) – les joueuses d’Olivier Echouafni ont une réelle opportunité à saisir.

“C’est très ouvert et ça va être équilibré. C’est du 50-50. Paris peut créer la surprise. Les Parisiennes ont une réelle chance à saisir. Elles peuvent le faire. Ça peut être le bon moment pour Paris, estime Lair dans une interview au Parisien (…) C’est aux joueuses de croire un peu plus dans leurs possibilités. Si elles veulent gagner un jour, il faut supprimer les complexes, enlever le frein à main et tout tenter. Si elles ne le font pas maintenant… Qu’ont-elles à perdre? Rien. Lâchez les chevaux!”

Patrice Lair juge notamment que l’effectif du PSG est mieux armé au milieu de terrain et en attaque par rapport aux années précédentes. “Elles ont plus de possibilités qu’à mon époque, où on était obligés de blinder derrière. Depuis, les filles ont progressé et l’équipe est meilleure. À part peut-être derrière, où ça peut être problématique, c’est intéressant au milieu et devant. Entre le retour de Däbritz et l’arrivée de Bachmann qui apportent une touche technique, plus Geyoro, Nadim, Katoto ou Diani.”