Lama : “C’est l’heure du PSG”

Légendaire gardien du PSG, Bernard Lama est le premier – et pour l’instant seul – capitaine Rouge & Bleu à avoir soulevé une Coupe d’Europe, la Coupe des Vainqueurs de Coupe en 1996 face au Rapid de Vienne. Un constat qu’il espère voir s’envoler dimanche soir à l’issue de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich (21 heures, TF1, RMC Sport 1).

“Pourquoi le PSG va remporter la Ligue des Champions ? Tout simplement parce que c’est son heure ! Le PSG est l’un des grands clubs européens qui n’a pas encore eu l’opportunité de poser son nom sur le trophée. C’est une motivation supplémentaire pour les joueurs, assène Lama dans une interview accordée au Figaro. Etre les premiers, c’est pour la vie. Ce match va changer le club pour toujours, quel qu’en soit le résultat. Tu fais partie des grands, même si tu ne gagnes pas le match. Et si tu es vainqueur, c’est encore plus beau. Tout bénéf’. Ce serait plus que mérité.“

Bernard Lama est aussi revenu sur les 25 ans qui séparent les deux dernières participations du club de la capitale en demi-finale de la Ligue des Champions.

“Le PSG est un club jeune, qui a grandi assez vite et a vécu des soubresauts. Vous savez, en moins de trente ans, à mon époque, le PSG avait joué deux finales européennes (1996 puis 97) et cinq demi-finales. C’était exceptionnel. Il a fallu continué de grandir, avec différents propriétaires. Le PSG n’est pas le Real Madrid, mais son histoire est déjà très riche. Ce n’est pas si mal, quand on regarde le palmarès national…La légende ne s’inscrit pas seulement avec les résultats. Car il y a des années où ils ne sont pas là. L’institution PSG doit devenir encore plus forte.“