Lampard a demandé à Thiago Silva d’être capitaine de Chelsea (Globo)

Chelsea débutera sa saison de Premier League à Brighton le 12 septembre. Frank Lampard entend mener loin son équipe. Et compte sur un élément plein d’expérience pour mener à bon port son groupe. Cet élément qui doit passer sa visite médicale demain se nomme Thiago Silva. Selon Globo Esporte, Frank Lampard entend donner d’office le brassard de capitaine au défenseur brésilien de presque 36 ans, qui vient de passer huit saisons au PSG. Et qui entend encore jouer deux ans au plus haut niveau en Europe, jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un sacré gage de confiance, si le choix est confirmé.