Lampard : “Thiago Silva apportera tout de suite son expérience à un effectif jeune”

Après huit ans au PSG, Thiago Silva a quitté la France pour rejoindre Chelsea pour un contrat d’un an (plus un an en option). une arrivée qui réjouit son nouvel entraîneur, Frank Lampard. Le Brésilien (bientôt 36 ans) devant apporter son expérience à un effectif jeune.

“Avec Thiago Silva, nous avons affaire à un joueur que je connais très bien, à peu près comme nous tous. Nous avons une équipe relativement jeune, nous avons vu que l’année dernière, il y a eu des matches après lesquels j’ai probablement demandé plus de voix et plus de leadership de différentes manières, raconte Lampard sur le site internet de Chelsea. Il apporte cela naturellement tout de suite, et aussi sur le terrain, il peut aider à parler et à être le joueur qu’il est, ce qui signifie affecter les autres. À ces niveaux, j’espère qu’il apporte cela.“