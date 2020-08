Larqué : “Le PSG et le Bayern sont les deux formations qui se sont le plus détachées des autres”

C’est un jour historique pour le Paris Saint-Germain, qui dispute aujourd’hui sa première finale de la Ligue des Champions. Opposés au Bayern Munich, les Parisiens vont essayer de décrocher leur second sacre dans une compétition européenne.

Interrogé sur les ondes de RMC, le consultant Jean Michel Larqué a évoqué ce match décisif et la préparation si particulier de celui-ci.

“La préparation est tout à fait particulière. Auparavant dans cette compétition il y avait toujours une quinzaine de jours entre la demi-finale retour et la finale. Il peut donc se passer beaucoup de choses. Lorsque je regarde les équipes qui vont se présenter ce soir, ce sont les deux formations qui se sont le plus détachées des autres. D’un côté le Bayern avec son équipe type, et de l’autre côté une équipe modifiée que Tuchel a pu observer avec notamment la mise à l’écart d’Icardi et un point d’interrogation concernant Verratti. C’est une situation inédite, où les joueurs n’ont pas eu le temps d’être sollicités par les médias et restent dans leur bulle. On sait tous que les finales de Coupe France ou de Coupe d’Europe finissent à 1-0.

Rappelons que la dernière finale de la Ligue des Champions qui s’est terminée sur le score de 1-0 remonte à… 1998 avec la victoire du Real Madrid face à la Juventus.