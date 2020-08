Laurent Fournier : “L’absence de Verratti a été terrible”

Laurent Fournier, vainqueur de la Coupe des Coupes en 1996 avec le PSG, aurait espéré voir une équipe plus libérée et plus agressive hier contre le FC Bayern. C’est dans l’intention que le PSG a avant tout péché, estime le technicien. Notamment dans la bataille de l’entre-jeu où Marco Verratti a manqué.

“On a joué petits bras. J’ai l’impression qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait pour aller chercher cette victoire, qu’on a manqué d’ambition. Plus le match avançait et plus on reculait”, regrette Laurent Fournier dans Le Parisien. “C’est vrai qu’en face, Neuer a été exceptionnel mais on ne les a pas assez agressés. J’y croyais vraiment. Je pensais que Paredes et Herrera allaient plus apporter au milieu, qu’ils pourraient permettre de lancer Neymar et Mbappé. Je me suis trompé, c’était une illusion. Ils n’ont pas récupéré la balle assez haut pour être agressif. Sans doute Verratti aurait plus apporté par sa créativité. Son absence a été terrible. L’impact physique est important au milieu de terrain et on a été dominé.”