Lawrence : “Ce sont ces petits détails qui font toute la différence”

Après la section masculine, les Féminines du PSG ont rendez-vous avec l’histoire. En demi-finale de la Women’s Champions League, les Rouge et Bleu affrontent l’Olympique Lyonnais (20h). C’est la bête noire des Parisiennes ces dernières années, il est donc temps de vaincre le signe indien lors de cette rencontre. À quelque heures de ce choc, Ashley Lawrence s’est confiée et espère réaliser l’exploit.

“Il ne nous a pas manqué grand chose en finale de la Coupe de France. À nous de rester concentrées, et de nous focaliser sur notre jeu, explique Ashley Lawrence sur le site officiel du club. Nous avons su créer des occasions, nous avons montré que nous étions solides derrière aussi. Il faudra répéter ces efforts, et se montrer réalistes devant le but. Ce sont ces petits détails qui font toute la différence.“